2026年春夏のトレンドカラーとして注目を集めている白。軽快かつ洗練された印象を与えてくれる白のアイテムは、春夏コーデにうってつけ。ミドル世代がこれから買うなら、【ZARA（ザラ）】のきれいめスカートが狙い目かも。きちんと見せたいシーンはもちろん、カジュアルにも振りやすく、ワードローブに備えておくと大活躍しそう。今シーズンは清潔感のある白を味方に、ワンランク上のお