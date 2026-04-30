【ZARAの白】がとにかくおしゃれ♡ 40・50代が選びたい「洗練スカート」

2026年春夏のトレンドカラーとして注目を集めている白。軽快かつ洗練された印象を与えてくれる白のアイテムは、春夏コーデにうってつけ。ミドル世代がこれから買うなら、【ZARA（ザラ）】のきれいめスカートが狙い目かも。きちんと見せたいシーンはもちろん、カジュアルにも振りやすく、ワードローブに備えておくと大活躍しそう。今シーズンは清潔感のある白を味方に、ワンランク上のおしゃれを楽しんで。

きちんと感を添えるベルト付きスカート

【ZARA】「ブレイドベルトミディスカート」\8,590（税込）

甘めなイメージの白スカートを大人が取り入れるなら、ベルト付きのアイテムがおすすめ。フレアシルエットの華やかなスカートに、キリっと引き締まった印象を与えてくれます。ベルトで大人要素をプラス。真っ白すぎない柔らかい色味も、ミドル世代になじむポイント。ベルトでメリハリをつけるために、トップスはインしてすっきり見せるのが◎

コーデに華やぎを添える刺繍入りスカート

【ZARA】「刺繍リボンチェックスカート」\7,990（税込）

こちらのスカートは、チェック柄生地に繊細な刺繍を加えた主役級の1枚。切り替えが入っているのでふわりと広がるエレガントなシルエットが楽しめます。ハイウエストデザインなので、トップスをインすれば自然とスタイルアップも。ブラウスで甘めにまとめたり、Tシャツでラフに仕上げるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M