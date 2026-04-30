想定外の時間に飼い主が帰宅したら？面白すぎる反応を見せた柴犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で18万7000回再生を突破し、「何度見www」「そんなびっくりせんでも(笑)」「漫画みたいなリアクションで草」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：いつもより1時間早く帰宅→留守番中の犬を『窓から覗いた』結果…気付いた瞬間の『三度見』】 1時間早く帰宅したら… TikTo