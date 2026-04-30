きょう4月30日（木）よる7時〜7時54分 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「不思議なミステリーを大解明SP」。見どころをご紹介！■少女を襲ったアナフィラキシーショック 身近な食べ物に入る意外なアレルギー物質とは?私たちの身に突如降りかかる、原因不明の病や異変の謎を究明する「人体ミステリーファイル」。一人目の患者は腹痛と呼吸困難、蕁麻疹が見られる大豆アレルギーの少女。その症状から前田公輝演じる医師