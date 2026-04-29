レアル・マドリードの来夏に向けた監督人事を巡り、動きが出ているようだ。『BBC』が、複数の候補者の中に「究極の切り札」が存在すると報じている。今年1月にシャビ・アロンソ氏が退任した後、アルバロ・アルベロア監督がチームを引き継いだものの、成績は伸び悩んでいる。チャンピオンズリーグ敗退に加え、リーグ戦でもバルセロナに後れを取る状況が続いており、クラブ首脳陣の評価は厳しさを増しているとされる。そうした中で浮