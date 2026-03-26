「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」より【ほっこり】青春は若者だけのものじゃない！何歳になっても青春を忘れない2人を見た青木ぼんろ(@aobonro)さんは、サラリーマン生活で起こる出来事を哀愁漂うタッチで漫画にしている。どこかで経験したことのあるような日常の風景を描いた作品には、SNSで多くの共感の声が寄せられている。■清涼飲料水のCMへの憧れ「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはな