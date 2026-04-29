FANTASTICS from EXILE TRIBEのメンバーとして活動する八木勇征。現在放送中のドラマ『LOVED ONE』（フジテレビ系）や4月29日公開の映画『SAKAMOTO DAYS』に出演しており、俳優としての活躍も目が離せないものになっている。そこで本記事では、それぞれの作品で八木が演じる役柄を紹介しながら、注目ポイントなどをまとめていきたい。【関連】八木勇征『推しが上司になりまして』視聴者をときめかせる胸キュン演技で“ハマり役”に