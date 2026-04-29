メジャートップ12号米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手はメジャー1年目の1か月で早くも12本塁打を放ち、今季メジャートップに並んでいる。27日（日本時間28日）に本拠地で行われたエンゼルス戦で放った一発では、着弾点の光景がファンを驚かせた。7回の第4打席。無死二、三塁から右越えへ運んだ。値千金の逆転3ラン。飛距離382フィート（約116メートル）、角度48度というムーンショットだった。ファンの視線を奪