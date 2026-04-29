千葉ロッテマリーンズと埼玉西武ライオンズは、両球団の球場グルメを通じた新たな取り組み「千葉埼玉 BALLPARK GOURMET BRIDGE」を実施することを発表した。【動画】圧倒的な“美爆音”…習志野高校吹奏楽部、昨年のパフォーマンス本企画は、千葉と埼玉という隣り合う地域に本拠地を構える両球団が、球場の垣根を越えてグルメの魅力を共有し、ファンの皆さまに新たな食体験を届けることを目的としたもの。千葉と埼玉をつなぐ“