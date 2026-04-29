◇MLB ホワイトソックス - エンゼルス(日本時間30日、レート・フィールド)エンゼルスとホワイトソックスによる3連戦の最終戦、エンゼルスは菊池雄星投手が先発登板に臨みます。菊池投手は、今季ここまで6度の先発登板で、0勝3敗、防御率6.21とまだ勝利はなし。19日のパドレス戦は6回無失点の好投でしたが、前回25日のロイヤルズ戦は5回5失点。中4日でのマウンドとなります。対するホワイトソックスの村上宗隆選手とはメジャー初対