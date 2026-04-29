資料 春の高校野球岡山県大会の準々決勝が29日、倉敷マスカットスタジアムと倉敷市営球場で行われました。 【結果】倉敷マスカットスタジアム岡山学芸館 5-4 岡山理大付岡山東商 8-1 笠岡商（7回コールド）創志学園 9-3 作陽学園倉敷市営球場おかやま山陽 2-1 倉敷商 準決勝4試合は5月2日、決勝は3日に倉敷マスカットスタジアムで行われます。