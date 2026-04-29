プレス発表会にて。右から順に香住水産加工業協同組合 組合長 田中一行氏、丸近 取締役副社長 上垣匡智氏、香住鶴 代表取締役社長福本和広氏、香美観光大使で元NMB48メンバーの石田優美さん「蟹を食べる時、人は無口になる」という定説を、真っ向から否定する店が現れた。 2026年4月20日、大阪・難波の「なんばオリエンタルホテル」の1階「なんばセントラルイータリー」にオープンした「香住蟹一番」（かすみがにいちばん）だ。