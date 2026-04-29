歌手・GACKT（52）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。しゃぶしゃぶ食べ放題チェーン店で提供された豚肉が薄すぎるとしてSNSで炎上したことに言及した。批判を受け、運営会社は「基準とは異なる状態で提供されていた」と謝罪した。GACKTは「うーん、このニュースを見た時に大きな違和感。別にこのレストランや会社を擁護するつもりはないんだが」とした上で、「『薄い＝質が低い』その発想自体が正直ズレてる」と指摘。