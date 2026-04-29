県縦断駅伝競走大会は4月29日最終日の3日目を迎えました。総合優勝に向けゴールの山形メディアタワーを目指し、選手たちの力走が続いています。午前8時、県内各地域11チームの選手たちが、長井役所前を一斉にスタート。3日目は山形市の山形メディアタワーまでの8区間、合わせて79.8キロでレースが繰り広げられます。最初の区間・22区は、4キロ過ぎに南陽・東置賜の島津裕太が抜け出します。続