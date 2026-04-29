【モデルプレス＝2026/04/29】元日向坂46の齊藤京子が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのパスタを公開し、話題を呼んでいる。【写真】28歳元日向坂「お店で出てくるやつ」大ぶりタコ入った手作りペペロンチーノ◆齊藤京子、タコのペペロンチーノ披露齊藤は「タコのペペロンチーノ」とつづり、器に美しく盛り付けた手作りパスタを公開。大きめにカットされたタコが贅沢に入り、刻んだハーブをあしらった本格的な