◆パ・リーグロッテ３―１楽天（２８日・ＺＯＺＯマリン）種市のためにも、とロッテ・ジャクソンは右腕を振った。ＺＯＺＯに吹き荒れた風速１０メートル以上の強風を味方につけて、１５０キロ超の直球はうなりを上げ、ブレーキがきいた変化球は低めに決まった。６回１死までノーノー投球。７回１安打無失点で２勝目を挙げた。１２奪三振、１１６球はともに来日最多の熱投だった。「種市君がああいう形になり、先発投手にも勝