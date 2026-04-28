All About ニュース編集部は4月7日、全国の10〜70代の男性281人を対象に「なりたい顔」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「この人の顔になりたいと思う50代男性俳優」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：竹野内豊／77票2位には、竹野内豊さんが入りました。1971年生まれの竹野内さんは、1994年から俳優として活動。平成を彩ったトレンディー俳優の1人で、近年では2025年の