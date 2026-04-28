5月も「タマネギ」や「ジャガイモ」の高値が続く一方、葉物野菜がお買い得となりそうです。農林水産省が発表した先週の野菜の平均小売価格は「タマネギ」が50％、「ジャガイモ」が29％平年より高くなりました。「タマネギ」や「ジャガイモ」は、2025年の夏の猛暑と雨が少なかったことで高止まりが続いていて、5月も平年に比べ高値が続く見通しです。一方、生育が順調な「レタス」は10％、「ネギ」は3％平年に比べて安くなっていて