静岡市が市立清水病院と清水厚生病院を一体的に運用する方針を発表したことに対して、28日、清水病院の職員らが会見を開き、市側への不信感をあらわにしました。静岡市立清水病院の赤字は、2024年度22.5億円となり、危機的な経営状況となっています。静岡市の難波市長は24日、現在のままの取り組みでは、適切な医療提供体制を確保できないと述べ、清水病院と清水厚生病院を一体的に運用する方針を発表しました。指定管理者制度を導