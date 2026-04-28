スリーピースロックバンド・UNISON SQUARE GARDENの鈴木貴雄さんは4月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。バンド脱退を発表し、理由も説明しました。【画像】鈴木貴雄の脱退発表全文「時間をかけ、諦めや決意を固めてきました」鈴木さんは「嬉しくないお知らせだと思うので覚悟してから読んでネン」とつづり、画像を投稿。「ごめーん！バンド辞めることになりました！」と報告しています。長いバンド活動の中で、メンバーとたびた