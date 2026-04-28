脳出血のため意識不明のまま入院している八郎潟町の畠山菊夫町長について、町議会は不信任決議案を提出することを決めました。畠山町長の妻から「町長を辞するのが最善」との要請書が提出されたことを受けたもので、可決されれば7月上旬までの間に町長選挙が行われる見通しです。八郎潟町の畠山菊夫町長は今年2月、公務中に体調不良を訴えて病院に運ばれ、脳出血と診断されました。いまも意識不明の状態が続いていて、3か月近くに