北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、男性職員への任意の聴取が行われていることを受け、旭川市長が初めて会見を開きました。市長は「風評被害が大きい」と観光への影響に懸念を示しました。（旭川市今津寛介市長）「旭山動物園の職員が警察の事情聴取を受けるという重大な事態が発生しています。多大なるご心配とご迷惑をおかけしていることに対し、深くお詫び申し上げます」報道陣に向かって陳謝した旭川市