「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）の打率が急上昇し、地元メディアが沸いている。「今やチームで最もホットな打者として頭角」サンフランシスコ・ジャイアンツは2026年4月27日（日本時間）、本拠地オラクル・パークでマイアミ・マーリンズと対戦し、6−3で勝利した。イは「1番・ライト」でスタメン出場。初回にスリーベースを放つと、その後、3連続安打を記録した。この日は、5打数4安打2得点の大活躍で、