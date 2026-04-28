旭川市役所公式Xが2026年4月27日にXを更新し、市内の旭川動物園で男性職員が妻の遺体を焼却炉に遺棄した疑いを持たれている事件を巡り、休園からの再開時期を4月29日から5月1日に延長することを発表した。市長「旭山動物園職員が警察の事情聴取を受けるという重大な事態が発生」夏に向けた準備のため、8日から休園していた旭川動物園。一方、各社報道によると、23日に30代の男性職員が園内の焼却炉に妻の遺体を遺棄したという旨の