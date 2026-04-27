20日夕方に三陸沖で起きた地震を受けて出された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、気象庁などは特別な注意を呼びかける期間を27日午後5時で終了しました。【映像】“後発地震注意情報終了”も日頃の備え継続を20日夕方、三陸沖を震源とするマグニチュード7.7の地震が発生し気象庁などは「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。この情報はマグニチュード7クラスの地震が起きた後、周辺でより大きな地