【死ぬまでにやりたいこれだけのこと】【さらに読む】俳優・村田雄浩「芝居とお酒の下積みがあったから今がある」村田雄浩（俳優／66歳）俳優の村田雄浩さんが死ぬまでにやりたいことは、自身の体験がもととなった子供たちへの朗読劇。趣味のボウリングはチャレンジされる側になっているという。◇◇◇乗馬やボウリングという趣味もずっとやっていきたいですが、まずは大切な朗読劇のお話をします。子供に読み聞