女優戸田恵梨香（37）が、26日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。過去の占い結果について尋ねた。番組冒頭で、占師の彌彌子さんに聞きたいことをスタッフから尋ねられると、「昔、（占い師の）ゲッターズ（飯田）さんに『38歳で一度死にます』って言われて、今なんですね。いよいよそのときがきてるぞ！っていうワクワク感はあって。気持ち的に何か落ちてしまうことなのかなって