◇ア・リーグレッドソックス5−3オリオールズ（2026年4月25日ボルチモア）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が26日（日本時間27日）、敵地でのオリオールズ戦でベンチスタート。最後まで出番がなかった。チームは接戦をものにし、連勝を飾った。吉田は24日（同25日）のオリオールズ戦まで「3番・DH」で2試合連続スタメン出場したが、25日（同26日）のオリオールズ戦はチームが17安打17得点で大勝する中で出番なし。