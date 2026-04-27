全長4m未満の“ちょうどいいサイズ”！ 韓国の自動車メーカーであるキア（Kia）は2026年4月20日、インド市場においてコンパクトSUV「シロス（Syros）」の2026年モデル（改良版）を発表し、発売を開始しました。ボディサイズは全長3995mm×全幅1790mm×全高1610mm。日本で大ヒットしているトヨタ「ライズ」（全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mm）と全長が完全に一致する、非常に扱いやすいサイズ感に仕上がっています。それでい