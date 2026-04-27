Image: Robert Way / Shutterstock 昨年Samsung（サムスン）がリリースした三つ折りスマートフォンGalaxy Z TriFold。その生産が限定的だったせいか、見事、完売での販売終了となりました。一部では消費者ウケがいまいちで後継モデルの開発には消極的とも言われていましたが、そうでもないのかも。後継機が登場するかも…？ネタ元のAndroid Authorityが、後継機となるGalaxy Z TriFold 2の可