『レンタル彼女・彼氏』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
レンタル料は2時間3万円で、客からプロポーズをされたこともあるという
NEWSポストセブン
週刊女性PRIME
キャスト8人のうち1人は男性で、男性をレンタルするのは男女半々だという
週プレNEWS
レンタル彼女とは、キャストが恋人役となりデートをする恋人代行サービス
東スポWEB
ごく簡単な受け答え以外はできないとしているが、依頼が殺到しているという
ABEMA TIMES
「レンタル彼女」の求人と偽り、応募してきた女性を性風俗店に紹介した疑い
ライブドアニュース速報
男性はいずれも175センチ以上の長身で、華のあるイケメンが多いそう
女子SPA！
INSIGHT NOW!
とある男性は業者に「友人」を派遣して貰い、50万円の誕生パーティーを開催
親元に帰省する際、親を喜ばせるために「偽恋人」をレンタルして活用
Smart FLASH
「ガールフレンドをレンタルして故郷に帰ろう！」と謳う広告も登場
喜んだ両親は「レンタル彼女」に2カ月分の収入に相当する6000元を渡した
Record China
恋人を装う契約を女性とするもので、契約金の相場は1日8000円〜2万円