◇柔道全日本選手権（2026年4月26日東京・日本武道館）体重無差別で男子日本一を決める大会は、90キロ級で24年世界王者の田嶋剛希（パーク24）が初優勝を飾った。準優勝も同階級の村尾三四郎（JESエレベーター）で、ベスト4入りした100キロ超級の選手は愛知・名古屋アジア大会代表の太田彪雅（旭化成）ただ1人。世界選手権代表の中野寛太（同）も準々決勝で敗れる結果に、男子日本代表の鈴木桂治監督は「もっともっと、やる