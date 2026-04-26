11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。 4月20日（月）の放送では、4月4日に27歳の誕生日を迎えた郄塚が、リスナーからのお祝いメッセージに応えるとともに、27歳の抱負や充実した近況について語りました。INI郄塚大夢＜リスナーからのメッセージ＞大夢