「ブロッコリーとツナのクリームパスタ」【画像で見る】スパゲッティを半分に折ってパスタソースのフライパンへ！「ブロッコリーとツナのクリームパスタ」休日メニューにも人気のパスタ。パスタソースから作るのは大変なイメージがありますが、今回ご紹介するクリームパスタのレシピなら、フライパン1つで麺とパスタを作ることができます！麺を茹でる大鍋やザルの洗い物が出ないので、後片付けまで嬉しいレシピです。■ブロッコリ