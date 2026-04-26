「ブロッコリーとツナのクリームパスタ」


【画像で見る】スパゲッティを半分に折ってパスタソースのフライパンへ！「ブロッコリーとツナのクリームパスタ」

休日メニューにも人気のパスタ。パスタソースから作るのは大変なイメージがありますが、今回ご紹介するクリームパスタのレシピなら、フライパン1つで麺とパスタを作ることができます！麺を茹でる大鍋やザルの洗い物が出ないので、後片付けまで嬉しいレシピです。

■ブロッコリーとツナのクリームパスタ

細かく刻んだブロッコリーがソースにからんで美味！

ブロッコリーがソースにからんで美味！


【材料・2人分】

スパゲッティ（1.6mm、ゆで時間7分のもの）...160g

ツナ缶（オイル漬け）...小1缶（約70g）

牛乳...1カップ

ブロッコリー...1/2個（約150g）

洋風スープの素（顆粒）...小さじ1/2

オリーブ油　小麦粉　塩

【作り方】

1．ブロッコリーは粗みじん切りにする。

2．フライパンにオリーブ油大さじ1/2を中火で熱し、ブロッコリーを炒める。油がまわったらツナを缶汁ごと加えて炒める。なじんだら小麦粉大さじ1を加え、粉っぽさがなくなるまで炒める。

3．水270ml、洋風スープの素、塩小さじ2/3を加え、スパゲッティを半分に折って入れて、麺がくっつかないように軽く混ぜる。煮立ったらふたをして弱火にし、約7分蒸し煮にする（途中、2〜3度混ぜる）。

4．ふたを取って牛乳を加え、水分をとばしながら炒める。塩少々をふり、混ぜる。

（1人分502kcal／塩分3.0g）

＊　＊　＊

生クリーム不要、牛乳で作るクリームパスタなので思い立った時にも作りやすいですね。

レシピ考案／武蔵裕子　撮影／郄杉 純　スタイリング／浜田恵子　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子