別茹で不要！フライパン1つの「ブロッコリーとツナのクリームパスタ」
【画像で見る】スパゲッティを半分に折ってパスタソースのフライパンへ！「ブロッコリーとツナのクリームパスタ」
休日メニューにも人気のパスタ。パスタソースから作るのは大変なイメージがありますが、今回ご紹介するクリームパスタのレシピなら、フライパン1つで麺とパスタを作ることができます！麺を茹でる大鍋やザルの洗い物が出ないので、後片付けまで嬉しいレシピです。
■ブロッコリーとツナのクリームパスタ
細かく刻んだブロッコリーがソースにからんで美味！
【材料・2人分】
スパゲッティ（1.6mm、ゆで時間7分のもの）...160g
ツナ缶（オイル漬け）...小1缶（約70g）
牛乳...1カップ
ブロッコリー...1/2個（約150g）
洋風スープの素（顆粒）...小さじ1/2
オリーブ油 小麦粉 塩
【作り方】
1．ブロッコリーは粗みじん切りにする。
2．フライパンにオリーブ油大さじ1/2を中火で熱し、ブロッコリーを炒める。油がまわったらツナを缶汁ごと加えて炒める。なじんだら小麦粉大さじ1を加え、粉っぽさがなくなるまで炒める。
3．水270ml、洋風スープの素、塩小さじ2/3を加え、スパゲッティを半分に折って入れて、麺がくっつかないように軽く混ぜる。煮立ったらふたをして弱火にし、約7分蒸し煮にする（途中、2〜3度混ぜる）。
4．ふたを取って牛乳を加え、水分をとばしながら炒める。塩少々をふり、混ぜる。
（1人分502kcal／塩分3.0g）
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生クリーム不要、牛乳で作るクリームパスタなので思い立った時にも作りやすいですね。
レシピ考案／武蔵裕子 撮影／郄杉 純 スタイリング／浜田恵子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子