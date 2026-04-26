プロに聞いた今の時代を映す大人の習い事6選

多種多様なジャンルにわたる習い事。その中から、今の時代を映す新鮮なものを、習い事事情に精通するプロに聞きました。

全決定権は自分。だから大人の習い事は楽しい

「習い事は、時代の価値観や社会の関心をよく映しています」

そう話してくれたのは500を超えるジャンルの講座を掲載する習い事プラットフォーム「ストアカ」広報の味岡美希さん。

「今は大きく分けて2つの潮流があります。1つ目は、仕事の可能性や選択肢を増やすための習い事です。AIの普及や副業解禁があり、大きく変わりゆく社会の中で将来に備えておこうと、最新技術の習得や語学などスキルアップにフォーカスする方が増えています。2つ目は発酵食品や麹、時短料理など、日常生活や健康に直結した習い事です。忙しくても時間を割いて、心身を整えたいと考える方が増え続けている印象です」

何か始めたい気持ちはあるけれど、自分に合ったものがわからなくて二の足を踏んでしまう…。そんな人はどうしたら？

「今の日常生活の中にどんな時間を持てたら、人生がより豊かになるだろうと考えてみてはいかがでしょうか。キャリアの選択肢を広げたいのであれば資格系が、体を整えてアクティブに過ごしたいのならエクササイズ系、体の内側から整えたい場合は料理系など、大まかなジャンルが見えてくるかと思います。近年は、新たなコミュニティでいろんな人と交流したいと、演劇にチャレンジする方もいらっしゃいます。大人の習い事の良さは、すべての決定権が自分にあること。子供・学生時代は、親御さんのご意向や、必要に迫られて始めることが多いですよね。大人になった今こそ、純粋な興味や好奇心で何を学ぶのか、どんな時間を過ごすのか、ご自身で決められるのです。せっかくチャレンジしたけれど合わないこともあるかもしれません。そんな時も、自らの判断でやめることができます。そう思うと、始めるハードルが低く感じられるのでは」

発酵食品・麹

手作り発酵食品で腸活をライフスタイルに

腸内環境を整える腸活として、発酵食品がいいことが広く知られるようになった昨今。知識の普及に伴い、発酵食品や麹を手作りする教室への関心も高まっている。「毎年弊社が実施している“大人の挑戦したい習い事ランキング”で今年は4位にランクインしました。実際に、受講者数がとても伸びており、作ることを楽しみながら、気軽に続けられる健康習慣に魅力を感じているようです。発酵食品を取り入れるようになって、体重管理に成功したという声も聞かれます。料理以外のバリエーションも増え、酒粕クッキーや甘酒デザートなどスイーツを習える講座もありますよ」

家庭（時短）料理

物価高の今こそ、コスパのいい自炊レシピを習得

いつの時代も人気が高い習い事の料理。今は、事前に届いたリストの食材を準備しておき、自宅のキッチンからオンラインで参加する方式が人気だそう。「コロナ禍でニーズが急増しましたが、今は物価高による節約志向の高まりが人気の背景に。外食を控え自炊したいけれど、あまり時間はかけられない。そんな方におすすめなのが、作り置きや冷凍保存ができるレシピを教えてくれる講座です。対面式の教室では、何人かの生徒で分業して作ることが多いですが、オンラインでは最初から最後まで自分で作るので再現性が高く、作った料理をそのまま食卓に出せる点も人気です」

演劇・演技

知らない人ばかりだからこそ、感情をさらけ出せる

自分は観る側。そんなふうに思いがちな演劇・演技が、大人の習い事としてじわじわと人気を集めている。「演技を通じて感情をさらけ出せることが大きな魅力。それが叶うのも、習い事という新たなコミュニティには、自分のことを知っている人がおらず、自己開示がしやすいから。自分ではない誰かになることがストレス発散になるという声も聞きます」。相手の気持ちを酌んで演じることで、自然とコミュニケーション力が高まる、度胸がつくなど、実生活に活きるメリットも多い。「プレゼンやスピーチの練習に活用しているビジネスパーソンの方もいます」

日本舞踊／殺陣

エンタメの影響で日本文化への注目度がアップ！

一昔前は習い事の定番だった日本舞踊。ここにきて、若い世代からの注目が高まっている。「映画『国宝』の大ヒット以降、受講者数が増え続けています。日舞は幼少期から続けるイメージもありますが、自分もあんなふうに着物で美しく舞ってみたいという気持ちが湧き、大人になった今からでも遅くはないと受講に踏み切る方が増えているのでしょう。エンタメの影響がダイレクトに表れているものには、殺陣もあります。2.5次元ファンの方が、推しのように刀を振ってみたいと、本格的な和服を身に着け、レッスンを受けています。体幹トレーニングやストレス発散にもぴったり」

金継ぎ

伝統工芸体験でデジタルデトックス

金継ぎとは、割れたり欠けたりしてしまった器を漆で接着し、継ぎ目に金粉など蒔いて修復する、室町時代から伝わる技法。「ここ数年で、20〜30代の受講者数がぐんぐん伸びています。ご自宅から壊れた器を持参して修復し、また使いたいという具体的な目的を持って受講する方が目立つのが特徴で、若い世代でのサステナビリティへの意識の高まりを感じます。また、デジタルデトックスの一環として受講したというレビューもありました。パソコンやスマホから離れ、黙々と手を動かしながら、ご自身の大切なモノを修復していく。その過程で心がだんだんと整っていくようです」

かぎ針編み・刺繍

有名人への憧れが始めるモチベーションに

習い事は、有名人が楽しんでいる趣味に人気が集まる傾向もあるそう。それが顕著なのが手芸の分野。「特にかぎ針編みは、LESSERAFIMの宮脇咲良さんの発信をはじめ、SNSで話題になる機会も増え、人気が高まっています。編み物会のような和気藹々とした雰囲気の中で、ご自身のレベルや希望に応じて好きなものを編みながら、講師から個別にアドバイスを受けられるフリーレッスン形式が人気です。刺繍は、エコバッグなど日常生活で使える作品でキット型から始める方が多いですね。そこで手仕事の楽しさを実感し、ビーズや花文字など、特定の技法へと関心が広がっていく方も」

教えてくれた方

味岡美希

日本最大級の習い事マーケット「ストアカ」を運営するストリートアカデミーで広報・事業開発を担当。これまでに100種類以上の習い事を体験してきた知識と実感を活かし、日常を明るくする、学びの楽しさを発信中。