今回は、結婚式で、かつて自分をいじめた相手に再会したエピソードを紹介します。

まさかこんなところで会うなんて…

「小学生の頃、クラスの男子からいじめられていました。その男子のことは、大人になった今でも許せません。ちなみに私は高校卒業後、専門学校に入りパティシエになりました。自分のお店を何店舗か持っているのですが、経営は順調です。

そんなある日、ウェディングケーキを作ってほしいと依頼があり、忙しいのではじめ断りましたが、どうしてもと言われて引き受けました。さらに披露宴で挨拶してほしいと言われ、せっかくだからと行くことになったんです。

しかし、披露宴に行ってものすごく驚きました。というのも新郎は、かつて私をいじめた男子だったんです。『俺、ウェディングケーキをあなたに作ってもらうのが夢だったんです』と言われたのですが、『この人私のこと気づいてない……』と思いました」（体験者：30代女性・パティシエ／回答時期：2025年1月）

▽ いじめられた方はその過去を忘れないものですが、いじめた方は意外と覚えていないものなのでしょうか。モヤモヤしますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。