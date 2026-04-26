「濃厚チーズ」「大人の生チョコ♡」【ファミマ】今回も期待大！！「新作スイーツ」

進化が止まらない【ファミリーマート】のスイーツに、またしても期待度高めな新商品が登場。シンプルな構成なのに、何度も食べたくなる味わいは、リピ買いする人が続出する予感です。そこで今回は、定番化を希望したくなる高クオリティの「新作スイーツ」をまとめました。

濃厚だけど後味すっきり！？

「濃厚なめらかチーズケーキ」は、ニュージーランド産のクリームチーズを使ったシンプルなチーズケーキ。@oyatsu_panponさんが「濃厚チーズ × なめらか」と評価しており、クリームチーズのコク深さがありつつも、レモン果汁の酸味で後味はすっきりしているよう。

もっちり生地とホイップでチョコを味わう

ファミマでおなじみのスイーツ「もっちりクリームロール」にも新作が登場。以前もチョコホイップを巻いたクリームロールが販売されていましたが、今回はロールケーキ生地がプレーンからココアへ変更に。生地でもホイップでも、チョコ感を堪能できる組み合わせにバージョンアップしています。

バニラの甘さとココアのほろ苦さを楽しめる

バニラホイップクリームを埋め尽くすほど、たっぷりのココアビスケットとチョコチップがトッピングされた「クッキー & クリームタルト」。バニラの甘さとココアビスケットのほろ苦さをバランス良く味わえるクッキークリームの魅力を、そのまま再現したような味わいが楽しめそう。ホイップの下には、ダマンド生地とタルトを組み合わせているため、食べ応えの良さにも期待できます。

贅沢感たっぷりなショコラ

「生チョコトリュフ」は、生チョコの中にホイップクリームが包まれている贅沢なスイーツ。外側の生チョコは、ファミマのオリジナルチョコレートと北海道産生クリームを使い、濃厚に仕上げているよう。@oyatsu_panponさんが「リッチな大人の生チョコ」とコメントする味わいは、ご褒美スイーツにぴったりです。

【ファミリーマート】の「新作スイーツ」は、どれを選んでも大当たり間違いナシ！ ティータイムのお供や食後のデザートとして、ぜひ味わってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる