カリカリチーズのご飯ピザ【画像で確認】作るのも、 食べるのも楽しい！「ホットプレートで映えごはん」休日、家族や友人とおうちで食事は楽しいけれど準備が大変…そんな時にはホットプレートを使った食事はいかがでしょう。ホットプレートで調理しながらそのままテーブルに出せるので、準備も片付けも簡単！今回はご飯をピザ生地風に食べるご飯ピザのご紹介です。■カリカリチーズのご飯ピザご飯からはみ出たチーズが、カリカリ