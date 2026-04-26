休日メニューに！ホットプレートで楽しく作る＆食べる「カリカリチーズのご飯ピザ」
【画像で確認】作るのも、 食べるのも楽しい！「ホットプレートで映えごはん」
休日、家族や友人とおうちで食事は楽しいけれど準備が大変…そんな時にはホットプレートを使った食事はいかがでしょう。ホットプレートで調理しながらそのままテーブルに出せるので、準備も片付けも簡単！今回はご飯をピザ生地風に食べるご飯ピザのご紹介です。
■カリカリチーズのご飯ピザ
ご飯からはみ出たチーズが、カリカリで美味！
卵としょうゆを混ぜたご飯をピザ生地に見立てて
【材料】(3〜4人分)
・ベーコン…2枚
・卵…2個
・ピザ用チーズ…120g
・ピーマン…2個
・トマト…1個
・ホールコーン…100g
・温かいご飯…500g
しょうゆ バター トマトケチャップ
【作り方】
1. ピーマンは5mm幅、トマトは1cm厚さの輪切りにし、ベーコンは2cm幅に切る。
2. 卵を溶きほぐし、ご飯、しょうゆ大さじ1を加えて混ぜる。
3. ホットプレートにバター10gを中温で熱して溶かし、プレートの端を1〜2cmあけて2を広げ入れ、へらなどで平らにする。ケチャップ大さじ2をかけ、1、コーン、ピザ用チーズを順に散らす。ふたをして高温にし、チーズが溶けるまで3〜4分蒸し焼きにする。
POINT
卵しょうゆご飯を入れたら、へらなどで平らに
(1人分432kcal／塩分1.9g レシピ考案／ほりえさちこ)
※この企画で使っているホットプレートは、プレートのサイズが約36×23cmのものです。
大きさや機種によって多少加熱時間が変わりますので、様子を見ながら加減してください。
温度については、低温＝100〜150℃、中温＝160〜190℃、高温＝200〜250℃が目安です。
＊ ＊ ＊
ホットプレートから食べたい分量だけ各自で取り分けられるので、いろいろな人が集まる機会にぴったりです。
レシピ考案／ほりえさちこ 撮影／木村 拓 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文／よしだ