2026年4月、佐賀県武雄市に武雄アジア大学が開学した。開学にあたっては「現代韓国学部」を設置するなど、目新しい施策を盛り込んだが、「現代韓国学部」は「東アジア地域共創学部」に改称される、近隣住民の反対にも遭うなど、紆余曲折あった。結果、初年度は募集定員140名に対して入学者39人と、早くも厳しい状況に追い込まれている。前編『税金20億円投入の「現代韓国学部」が爆死とまで言われる入学者数に…収益性無視の「地方