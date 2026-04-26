春ドラマのラインナップが出そろったが、最近の連続ドラマのキャストに興味深い傾向が見られるという。俳優夫婦の同クール出演とリレー出演が増えているのだ。その背景についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。【写真】二の腕がムキムキ…公園でピクニックをする玉木宏と木南晴夏。他、“お揃い”のデニムパンツを履いて、出かける白セーター姿の波瑠と黒ジャケット姿の高杉真宙なども＊＊＊