藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。4月18日（土）の放送では、プロ野球解説者の五十嵐亮太（いがらし・りょうた）さんに、今年の日本プロ野球の展望について語っていただきました。本記事では、五十嵐さんの古巣でもある東京ヤクルトスワローズにつ