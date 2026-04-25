山形県尾花沢市の県道で4月24日夕方、道路を横断していた高齢の男性が軽乗用車にはねられ、死亡しました。24日午後7時前、尾花沢市延沢の県道で道路を横断していた高齢男性が軽乗用車にはねられました。この事故で、道路を横断していた近くの無職、有路知一さん93歳が足首を骨折するなどの大けがを負い、当初は意識がある状態で病院に搬送されましたが、およそ4時間半後に外傷性出血性ショックのため死亡しました。軽乗用車を運転