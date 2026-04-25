サッカーのイングランド・プレミアリーグでリバプールの指揮を執るスロット監督が24日の会見で負傷離脱しているMF遠藤航（33）の現状に言及した。2月11日のサンダーランド戦で左足首を負傷して手術を受けた日本代表主将に関し「ワタは屋外での活動を始めている。まだチームと一緒ではないが、リハビリの担当チームとともに屋外でのエクササイズを始め、着実に回復している」と発言。復帰時期に関しては「来週のマンチェスターU