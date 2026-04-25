秋元康がプロデュースする新ボーイズグループ・Cloud ten（クラウド テン）が、2026年4月23日（木）、プロジェクト発表会にてお披露目された。◆新ボーイズグループ「Cloud ten」とはこのグループは、三井不動産株式会社、株式会社東京ドーム、株式会社Y＆N Brothersの3社により昨年設立された「From ZERO合同会社」が、運営とマネジメントを担う。昨夏から水面下でオーディションが行われ、30名が選出された。東大生や京大生、慶