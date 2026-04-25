Netflixシリーズ『極悪女王』で、プロレスラーの長与千種さん役を演じた唐田えりかさん。オーディションの際に見つけたひときわ目立つ女の子が、よしもと所属のお笑い芸人・マリーマリーのえびちゃんだったといいます。唐田さんが休養期間を経て挑戦した『極悪女王』で見つけた、大人になってからの友情のかたちを綴ります。写真は前回に引き続き、写真家の濱田英明さんに撮り下ろしていただきました。「茨城のタランチュラ」「喧