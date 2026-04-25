本日4月25日（土）、岡村隆史（ナインティナイン）が進行役を務め、矢部浩之（ナインティナイン）、アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）、アンミカがクイズに答えながら観光とグルメを堪能する番組『地元民しか知らナイ！クイズタービー』が放送される。地元民しか知らない箱根の魅力を、地元民たち自らクイズにして出題。住んでいる人しか知らない観光地ならではの暮らしやおすすめグルメを紹介するこの番組。今回の舞台は、