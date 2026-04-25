笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。4月18日（土）の放送は、先週に引き続き日本電気株式会社（以下、NEC）執行役 副社長 兼COO テクノロジー＆イノベーション担当の吉崎敏文（よしざき・としふみ）さんが登場。顔認証技術の