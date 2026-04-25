肉まん、アメリカンドッグ、唐揚げ。小腹が空いたとき、コンビニのホットスナックをつい買ってしまう。しかし、このどうってことない買い物が「恥ずかしくてできない」という人もいるようで――。ガールズちゃんねるに4月中旬、「コンビニでホットスナック買うのが恥ずかしい」というトピックが立ち、静かな注目を集めた。トピ主は自身の悩みを次のように吐露している。「コンビニでレジ横のアメリカンドッグなどのホットスナック